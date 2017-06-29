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في خطاب نادر..كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة
توترات شبه الجزيرة الكورية- كوريا الشمالية

في خطاب نادر..كوريا الشمالية تهاجم الولايات المتحدة

2017-06-29 09:07:31
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هاجمت كوريا الشمالية، في خطاب نادر بمجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة، متهمة إياها بإقران عرضها على بيونج يانج التفاوض على برامج النظام النووي والصاروخي بـ”شروط ظالمة”.

وقال نائب السفير الكوري الشمالي في الأمم المتحدة كيم اين ريونج - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوزط الإخبارية اليوم الخميس: “إن الولايات المتحدة ترتكب “سوء تقدير فادح” إذا ما اعتقدت أن تشديد العقوبات على كوريا الشمالية سيثنيها عن السعي للحصول على السلاح النووي”.

وأضاف - خلال جلسة استماع عقدها مجلس الأمن حول منع الانتشار النووي - أن تصرف واشنطن “الخبيث والذي يفتقر إلى اللباقة يجري في الاتجاه المعاكس لما تريده”، مضيفا أن “الولايات المتحدة ما زالت تتحدث عن الحوار، حتى في هذه اللحظة” بعد إقرار عقوبات جديدة على بلاده.

وتؤكد واشنطن استعدادها للحوار مع بيونج يانج، إذا ما أوقفت الأخيرة تجاربها النووية والبالستية.

وفي يونيو الجاري أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا بحق كوريا الشمالية، فرض بموجبه عقوبات على 14 مسؤولا في هذا البلد.

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