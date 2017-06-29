أعرب حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم عصام الحضري عن سعادته لانتقاله لصفوف نادي “التعاون” السعودي.

وقال “السد العالي” من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “الحمد لله رب العالمين، خطوة جديدة في مسيرتي مع نادي التعاون السعودي، أتمنى من الله التوفيق والنجاح وإسعاد الجماهير وإضافة سطرا جديدا للتاريخ”.

وكان نادي “التعاون” السعودي قد أعلن أمس عن تعاقده مع حارس مرمى فريق “وادي دجلة” عصام الحضري “44 سنة” لمدة موسم واحد.

وجدير بالذكر، أن الحضري قد حصل على جائزة أحسن حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، بعد أن استطاع المنتخب المصري الوصول للمباراة النهائية بالبطولة والحصول على لقب “الوصيف”.

وللحارس الدولي المصري إنجازات عديدة مع الفرق التي شارك بها، حيث ساهم في حصول المنتخب المصري على بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في أعوام 1998، 2006، 2008، 2010، والحصول على مركز الوصيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2017، وبطولة كرة القدم في دورة الألعاب العربية 2007.

كما ساهم الحضري في حصول فريقه الأسبق النادي الأهلي في الفترة ما بين 1996 حتى عام 2008، حيث حصل مع “القلعة الحمراء” على بطولة الدوري العام 8 مرات، وبطولة كأس مصر 4 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات، واحتلال المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وللحضري تجربتين احترافيتين خارجيتين، حيث لعب بنادي “سيون” السويسري حصل خلالها على بطولة “كأس سويسرا” عام 2008، و”المريخ” السوداني الذي حصل معهم على بطولة الدوري موسم “2011 -2012” و”كأس السودان” في موسم “2012 -2013”.