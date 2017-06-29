نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الخميس، صحة ما تردد من أنباء جرى تناقلها في الساعات الأخيرة بشأن تعرض القوات العراقية في الموصل لقصف من التحالف الدولي ، الذي تقوده الولايات المتحدة ، ضد تنظيم داعش.

وأشارت القيادة - في بيان ، أورده راديو “سوا” الأمريكي، إلى أنها تتابع الشائعات والأخبار المفبركة التي ازدادت بشكل كبير وملحوظ ومخطط له بعناية في وقت تخوض القوات العراقية عملياتها العسكرية ضمن عمليات قادمون يا نينوى ضد داعش”.

وجاء في البيان: “إن محاولة التشويش أو إرباك الرأي العام من خلال إطلاق هذه الشائعات والأخبار الكاذبة في هذا الوقت بالذات هو دعم إعلامي لعصابات داعش”.

وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نشرت - أمس - خبرا قالت فيه ” إن أحد شهود العيان أخبرها أن القوات الأمريكية المشاركة ضمن قوات التحالف الدولي أطلقت صاروخا على مقدمة وحدات مكافحة الإرهاب “.