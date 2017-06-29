أعلن أحمد عيد عبد الملك لاعب كرة القدم بنادي “طلائع الجيش” عن عدم عودته لصفوف ناديه السابق “الزمالك” مرة أخرى، معربا عن احترامه لنادي الزمالك.

وقال عبد الملك من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” : “لو دامت لغيرك عمرها ما كانت هتجيلك مع احترامي لاي حد الباب يفوت مليون جمل.. عاش الزمالك، وكلمتين للناس المريضة انا بعيد عن النادي مش محتاج اميس ولا اضحك علي الجمهور علشان مش هرجع تاني ريحو بقي “.

