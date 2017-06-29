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القاهرة تبارك تتويج الشارقة "عاصمة عالمية للكتاب"
النمنم

القاهرة تبارك تتويج الشارقة "عاصمة عالمية للكتاب"

2017-06-29 08:10:18
محيط - شيماء عيسى

تقدم الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بمناسبة اختيار الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019. وثمّن النمنم اختيار منظمة اليونيسكو، للشارقة، مؤكداً أن هذا الاختيار يعدّ تتويجاً للدور الذي يقوم به صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر الثقافة ودعم الكتاب، طوال العقود الماضية.

وقال: إن اختيار الشارقة هو اعتراف من اليونيسكو بما تقوم به الشارقة من دور ثقافي وطني وعربي، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي يؤكد دائماً أن الثقافة هي المفتاح الرئيسي للوصول إلى آفاق التطور والتقدم والارتقاء بالذات وتهذيب النفس والسمو بالإنسان إلى مدارج الرقي والتسامح والتآخي بين البشر.

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