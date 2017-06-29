 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 09:15 صباحاً
روابط سريعة
التاجوري: الموقف الأمريكي تجاه الأزمة القطرية «حياد سلبي»
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

التاجوري: الموقف الأمريكي تجاه الأزمة القطرية «حياد سلبي»

2017-06-29 08:11:35
محيط - خالد الريس

شدد عصام التاجوري الناشط الحقوقي الليبي، على ضرورة ملاحقة العائلة الأميرية القطرية من خلال أليات الأمم المتحدة والأليات الدولية المتاحة، متهما الدولة القطرية بدعم الإرهاب.
وطالب التاجوري من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية ، من الدول العربية التكاتف لعمل ملف قانوني يثبت تورط دول في دعم الفوضى في ليبيا لتقديمه بالمحاكم الدولية والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، مؤكدا أن قطر أداة وليست صاحب مشروع، واصفا إياها بأنها “مكان مأوى ومشروع للتمويل” – على حد قوله.
ووصف الموقف الأمريكي تجاه “الأزمة القطرية” بـ”الحياد السلبي”، مشددا على ضرورة أن يدعم الشارع العربي الموقف الرسمي للدول المقاطعة لقطر.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3