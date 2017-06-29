شدد عصام التاجوري الناشط الحقوقي الليبي، على ضرورة ملاحقة العائلة الأميرية القطرية من خلال أليات الأمم المتحدة والأليات الدولية المتاحة، متهما الدولة القطرية بدعم الإرهاب.

وطالب التاجوري من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية ، من الدول العربية التكاتف لعمل ملف قانوني يثبت تورط دول في دعم الفوضى في ليبيا لتقديمه بالمحاكم الدولية والمنظمات الإقليمية والأمم المتحدة، مؤكدا أن قطر أداة وليست صاحب مشروع، واصفا إياها بأنها “مكان مأوى ومشروع للتمويل” – على حد قوله.

ووصف الموقف الأمريكي تجاه “الأزمة القطرية” بـ”الحياد السلبي”، مشددا على ضرورة أن يدعم الشارع العربي الموقف الرسمي للدول المقاطعة لقطر.