 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 09:19 صباحاً
روابط سريعة
رحيل صاحب "بلاغة العطف في القرآن الكريم"
بلاغة العطف

رحيل صاحب "بلاغة العطف في القرآن الكريم"

2017-06-29 08:00:55
محيط - شيماء عيسى

رحل عن عالمنا أمس المفكر الإسلامي المصري د. عفت الشرقاوي أستاذ الأدب بجامعة عين شمس وجامعة بيروت العربية .

ومن أبرز المؤلفات التي قدمها للمكتبة العربية  : “بلاغة العطف في القرآن الكريم - دراسة أسلوبية” ، “قضايا إنسانية في أعمال المفسرين”، “في فلسفة الحضارة الإسلامية” ، “دراسات ونصوص في الأدب الجاهلي”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3