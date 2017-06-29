وقع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، عقد كتابه الجديد «الله في مصر» مع دار «بتانة» للنشر والتوزيع، بحضور عاطف عبيد، رئيس الدار.

وذكر «الباز» على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» أنّ الكتاب «يصدر قريبًا».

ويتضمن كتاب «الله في مصر» 30 حلقة نشرت بصحيفة وموقع «الدستور» طوال شهر رمضان الماضي، تناولت تجليات ومشاهد وجود الله في مصر عبر عدد من الشخصيات والأحداث والمواقف، أبرزها «طموح فرعون.. كلمة سر الله والرئيس»، و«المسيحي المستقل الذي كشف عن سر الله»، و«الله ليس كذلك»، و«الله طيب»، و«اليسار المصري.. الله في السماء فقط»، وغيرها من الموضوعات.