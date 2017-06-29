عالم ما بعد الحواس في رواية جديدة لأحمد خالد توفيق2017-06-29 07:40:58
صدرت عن دار “كيان” للنشر والتوزيع، رواية جديدة للكاتب أحمد خالد توفيق، باسم ESP
جاء على الغلاف : اسمى (هند الشافعي) .. لدي موهبة تجعلني قادرة على إيجاد الحقيقة في أغرب الحوادث و أكثرها غموضاً .. هكذا استطعت أن أزيح الستار عن قصص حيرت الكثيرين وحيرت رجال الشرطة. هناك أسماء كثيرة لموهبتي تلك، فهي حزمة كاملة من القدرات التي يطلق عليها العامة اسم (الحاسة السادسة)، بينما أفضل أنا أن أطلق عليها اسم الإدراك الفائق للحواس أو E.S.P. ...
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