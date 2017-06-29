أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن رصد ميزانية تكميلية من أجل دعم العمل الثقافي ومساعدة المبدعين والفنانين على الإبداع فضلا عن دعم المهرجانات في الجهات.

كما صادقت حكومة الوحدة الوطنية على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والاتحاد أوروبي حول مشاركة تونس في برنامج الاتحاد الأوروبي ” برنامج أوروبا المبدعة لدعم القطاعات الثقافية والإبداعي” حول التعاون بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي في البرنامج الفرعي ” ميديا “ببرنامج “أوروبا المبدعة “.

ويأتي هذا الدعم بعد أن مرت صفاقس عاصمة الثقافة العربية في العام الماضي بظروف مالية صعبة بسبب ضعف الميزانية وإعلان وزارة المالية التونسية عن وقف تمويل برامج الفعالية، ثم تدخلت وزارة الشؤون الثقافية لتمويل بعض المشاريع والبرامج الثقافية التي كانت مدرجة في برامج الفعالية لحين إتمامها, ومن ثم وصول لتظاهرة لخواتيمها وقد اختصرت الكثير من الفعاليات لتسلم فيما بعد شعلة عاصمة الثقافة لمدينة الأقصر المصرية.