يرغب الكثير من كتاب الروايات بتحويل إبداعاتهم إلى مسلسلات وأفلام سينمائية، حيث تحظى هذه الأعمال بمتابعة كبيرة وخاصة ممن قرؤوا الرواية أو ممن لم يقرؤوها فيقبلون على شرائها واقتنائها بعد مشاهدتهم العمل، وهذا ينطبق على عالمنا العربي وكذلك على الروايات الأجنبية التي تم تحويل الكثير منها لأعمال سينمائية، وفي هذا الإطار ستنقل رواية شارك التي قام بتأليفها رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إلى شاشات السينما، بحسب ما أعلنت دار النشر “جي سي لاتيس”.

وأكدت الدار لوكالة فرانس برس “هناك عرض لنقلها إلى السينما وقد أطلق المشروع”، من دون تقديم مزيد من التوضيحات حول مواعيد إنتاج الفيلم وتوزيعه.

ورواية “دان لومبر” (في الظلّ) هي عمل بوليسي سياسي صدر سنة 2011 من تأليف رئيس البلدية السابق لمدينة الهافر (غرب فرنسا) وجيل بواييه المقرب منه الذي أدار حملة رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه خلال الانتخابات التمهيدية لليمين. واعتباراً من الأول من يوليو (تموز)، سيصبح بواييه مستشار رئيس الوزراء.

وتروي هذه الأخيرة قصة حملة انتخابية رئاسية جرت وسط توتر شديد. وقد سبق للصديقين أن ألفا رواية بوليسسية أولى تحمل عنوان “لور دو فيريتيه” (ساعة الحقيقة) نشرتها دار “فلاماريون” سنة 2007.

وفي السياق نفسه ولو بحثنا في أدبنا العربي لوجدنا الكثير من الروايات قد تم تحويلها إلى أعمال درامية ومنها روايات نجيب محفوظ وغيره، ولكن يبقى هذا العمل ونجاحه أو قدرته على نقل أحداث الرواية إلى الدراما متوقفا على خبرة المخرج والكثير من العوامل الأخرى.