تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، مع زعماء أوروبا في الجلسة التمهيدية لقمة العشرين يوم الخميس المقبل حيث تستقبل ميركل في مطار (تيجل) ببرلين كلا من: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، رئيس الوزراء الإسباني ماريانو ريجواي، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلينو، رئيس وزراء هولندا مارك روتي، رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر، ورئيس الاتحاد الاوربى دونالد تسك.