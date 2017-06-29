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اليوم.. "الثقافة" تفتح المتاحف التابعة لها مجانا بمناسبة "30 يونيو"
حلمي النمنم

اليوم.. "الثقافة" تفتح المتاحف التابعة لها مجانا بمناسبة "30 يونيو"

2017-06-29 06:54:45

تفتح وزارة الثقافة اليوم الخميس، جميع المتاحف التابعة لها للجمهور مجانا، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذكرى 30 يونيو، ومشاركة قطاعات الوزارة جماهير الشعب أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

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