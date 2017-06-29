قالت قوات الأمن البرازيلية، إن سائقا اقتحم بسيارته بوابات مقر إقامة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه فيما لم يكن الرئيس تامر داخل المقر الرئاسي.

وأوضح بيان صادر عن قوات الأمن - في بيان أورده راديو (سوا) الأمريكي صباح اليوم /الخميس/ - أن الحراس أطلقوا أعيرة تحذيرية ثم فتحوا النار على السيارة عندما لم تتوقف قبل أن يعتقلوا السائق الذي بدا قاصرا.

ويقيم الرئيس البرازيلي في مقر رسمي آخر.

ويأتي ذلك في وقت يواجه الرئيس تامر اتهامات في قضايات فساد قد تطيح به من الرئاسة في حال إداتنه.

ووصف الرئيس ميشيل تامر تهمة الفساد التي وجهها له المدعي العام، بأنها “ضرب من الخيال”، وأن الاتهامات الموجهة له سيكون لها تأثير سلبي على التعافي الاقتصادي للبرازيل، وربما تشل جهود الإصلاح.