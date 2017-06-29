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بعثة الزمالك تغادر إلى زيمبابوي لمقابلة كابس يونايتد
الزمالك

بعثة الزمالك تغادر إلى زيمبابوي لمقابلة كابس يونايتد

2017-06-29 05:35:26

قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى إيناسيو، السفر إلى زيمبابوي اليوم  الخميس، استعداداً لمواجهة كابس يونايتد، فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 2 يوليو المقبل.

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