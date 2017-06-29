تغادر القاهرة بعثة منتخب مصر للشباب برئاسة محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ويلتقي منتخب فراعنة الشباب بقيادة حمادة صدقي نظيره الأردني وديا على مدار يومي 1 و3 يوليو المقبل فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة.