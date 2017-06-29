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سعيد حساسين يعزي السيسي في اللواء لطفي يوسف
سعيد حساسين

سعيد حساسين يعزي السيسي في اللواء لطفي يوسف

2017-06-29 04:18:32

قدم الإعلامي سعيد حساسين، العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة اللواء محمد لطفي يوسف، قائد المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية.

وقال “حساسين”، في برنامجه “انفراد” المذاع على قناة “العاصمة”، الأربعاء، إن اللواء “يوسف”، نحسبه شهيدا عند الله، وبقدم العزاء للشعب والقوات المسلحة.

وتوفى اللواء أركان حرب محمد لطفى يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأصيب السائق والحارس إثر انقلاب السيارة التى كانوا يستقلونها بالكيلو 135 اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوى القاهرة الاسكندرية.

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