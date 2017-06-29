أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لخريجي جامعة الأزهر دور مايو 2017، بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدًا.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، خريجي كليات “أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، وكلية القرآن الكريم، وكلية اللغة العربية، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، وكلية التربية جامعة الأزهر شعب: الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية”، علي أن تكون الأولوية في التعيين للأعلى تقديرًا؛ بشرط اجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة.

وتابعت الوزارة: “علي الراغبين في العمل التقدم في موعد أقصاه 31 / 7 / 2017م وملء النموذج المرفق، علمًا بأن من يتم قبوله بالمسابقة سيتم تعيينه وفق المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية دون ارتباط بالتوزيع الجغرافي، ولا ينظر في نقله قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، كما أن الوزارة لن تقبل استقالة من يتم تعيينه قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسلم العمل.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تنشر هذا الإعلان قبيل إعلان نتائج الكليات؛ تشجيعًا للكفاءات المتميزة وأوائل الكليات، وتأكيدًا أن الفرص مازالت وستظل متاحة وواسعة أمام المجتهدين والمتميزين المتفوقين، حيث تحرص الوزارة على تعزيز صفوف الأئمة بدفعات جديدة شديدة التميز والوعي والفهم؛ تسهم في تنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو تجديد وتطوير وتصويب الخطاب الديني.