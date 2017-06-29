 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 04:41 صباحاً
روابط سريعة
"الحكومة" تنفي زيادة أسعار الوقود
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ‎

"الحكومة" تنفي زيادة أسعار الوقود

2017-06-29 03:54:32

نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة أسعار الوقود.

وأكد “سلطان”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع طارق الملا، وزير البترول، اليوم لم يتطرق لزيادة الأسعار.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تناقش هذا القرار حتى الآن، متابعا: “ولم يكن مطروحا في اجتماع اليوم”.

من جانبه قال سعيد حساسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرجئ اتخاذ القرار حتى تحسن الأوضاع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3