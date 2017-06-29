نفى السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة أسعار الوقود.

وأكد “سلطان”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”، أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل مع طارق الملا، وزير البترول، اليوم لم يتطرق لزيادة الأسعار.

وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تناقش هذا القرار حتى الآن، متابعا: “ولم يكن مطروحا في اجتماع اليوم”.

من جانبه قال سعيد حساسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرجئ اتخاذ القرار حتى تحسن الأوضاع.