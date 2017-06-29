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مدرب البرتغال: حزين للخسارة في قبل نهائي كأس القارات
البرتغال وتشيلي

مدرب البرتغال: حزين للخسارة في قبل نهائي كأس القارات

2017-06-29 03:47:57

أعرب فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال في كرة القدم عن حزنه لخسارة فريقه أمام تشيلي مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس القارات بركلات الترجيح، مؤكدا أنه ولاعبيه قدموا كل ما لديهم خلال الشوطين الإضافيين، ولكن “هذه هي كرة القدم”.

وأضاف المدير الفني، في تصريحات عقب المباراة نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية “استعددنا للمباراة بشكل جيد وكانت لنا الأفضلية خلال أول 15-20 دقيقة واستطعنا التحكم بالكرة بشكل جيد”.. و”تمكنا أيضا من قتل خطورة تشيلي عن طريق الضغط العالي. لقد كان رد فعلهم جيدا وتمكنوا من الدخول سريعا للقاء الذي كان متوازنا طيلة الـ120 دقيقة”.

وأضاف “حاولنا قدر المستطاع خلال الشوطين الإضافيين ولكن هذه هي كرة القدم. غيرت بعض الأمور داخل الفريق لكي نصل بشكل أكبر لمرمى الخصم، وبشكل خاص حاولت فرض مزيدا من السرعة عبر جانبي الملعب”.

وبسؤاله عن ركلات الترجيح التي أهدرت جميعها من قبل لاعبي البرتغال، أجاب قائلا “ركلات الترجيح .. في بعض الأحيان نخرج سعداء، وفي أوقات أخرى لا”.

يذكر أن المباراة انتهت في شوطيها الأصليين والإضافيين بنتيجة سلبية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تألق خلالها برافو وتصدى لركلات البرتغال الثلاث بأقدام كل من ريكاردو كواريسما وجواو موتينيو ولويس ناني على الترتيب.

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