أخلت الشرطة البولندية الأربعاء، قطارًا كان في رحلة بين وارسو وبرلين بعد إنذار بوجود قنبلة على متنه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماغدالينا بولاك، إن شركة سكك الحديد البولندية (بي كي بي) تلقت عند الساعة السابعة مساء تقريبًا (17,00 ت غ) بريدًا إلكترونيًا يبلغها بوجود قنبلة ناسفة على متن القطار، مضيفةً أن القطار توقف في محطة موغيلنو، في قرية صغيرة وسط بولندا، واضطر الركاب إلى النزول منه.

وأكدت أنه تم إرسال فريق من الخبراء إلى المحطة للتحقق من صحة الإنذار، بحسب وكالة أنباء “واس”.