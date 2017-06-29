إخلاء قطار في بولندا بعد إنذار بوجود قنبلة2017-06-29 03:22:43
أخلت الشرطة البولندية الأربعاء، قطارًا كان في رحلة بين وارسو وبرلين بعد إنذار بوجود قنبلة على متنه.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماغدالينا بولاك، إن شركة سكك الحديد البولندية (بي كي بي) تلقت عند الساعة السابعة مساء تقريبًا (17,00 ت غ) بريدًا إلكترونيًا يبلغها بوجود قنبلة ناسفة على متن القطار، مضيفةً أن القطار توقف في محطة موغيلنو، في قرية صغيرة وسط بولندا، واضطر الركاب إلى النزول منه.
وأكدت أنه تم إرسال فريق من الخبراء إلى المحطة للتحقق من صحة الإنذار، بحسب وكالة أنباء “واس”.
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
صحيفة إماراتية: غضب في قطر بسبب زيادة الأسعار
زعمت صحيفة إماراتية أن تقارير اقتصادية كشفت عن ارتفاع غالبية السلع الغذائية في قطر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يثير غضب المواطنين القطريين. وذكرت صحيفة “البيان” ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
روسيا تخطط لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند
تخطط وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لبدء مفاوضات منطقة تجارة حرة مع مصر والهند وإبرام اتفاق مؤقت مع إيران، وفقًا لما قاله نائب الوزير الكسى جروزديف. وأوضح ...Wed, 28 Jun 2017 10:56:24 GMT
-
ماذا تعرف عن “البنك المركزي” فى أى دولة؟ - محيط
البنوك المركزية في مختلف دول العالم تعمل على الرقابة وتنظيم الجهاز المصرفي في الدول، حيث يعد البنك المركزي على رأس الجهاز المصرفي. ويعمل البنك المركزي…Wed, 28 Jun 2017 12:08:59 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
"الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة لخريجي جامعة الأزهر 2017
أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لخريجي جامعة الأزهر دور مايو 2017، بمتوسط تقدير تراكمي 70% على الأقل فصاعدًا. وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، خريجي كليات ...Thu, 29 Jun 2017 02:10:38 GMT
-
"جوتيريش": تحذيرات البيت الأبيض لـ"الأسد" جدية
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تحذيرات البيت الأبيض للرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها أن السلطات السورية تعد لهجوم كيميائي جدية. وقال ...Thu, 29 Jun 2017 00:16:08 GMT