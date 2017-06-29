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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
مؤشرات ارتفاع بورصة اسهم أسهم

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

2017-06-29 02:54:16
وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع، دافعة مؤشر ستاندرد آند بورز إلى تسجيل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي شهرين بدعم من مكاسب لأسهم البنوك وشركات التكنولوجيا.

ووارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي في بورصة وو ستريت بنسبة 0.68 في المئة ما يعادل 143.95 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 21454.61 نقطة، بينما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقاً بمقدار 21.31 نقطة ما نسبته 0.88 في المئة ليغلق عند مستوى 2440.69 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة 1.43 في المئة ما يعادل 87.79 نقطة لينهي الجلسة عند مستوى 6234.41 نقطة، بحسب وكالة أنياء “واس”.

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