هنأت رئيسة تشيلي ميشيل باشليه، منتخب بلادها بالتأهل لنهائي كأس القارات الذي تحتضنه روسيا بعد تغلبه على البرتغال في نصف النهائي مساء الأربعاء بركلات الترجيح بنتيجة (3-صفر) بعد انتهاءالوقتين الاصلى والاضافى للمباراة بالتعادل سلبي.

وذكرت وكالة الأنباء الأسبانية، أن باشليه كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لا روخا يا لك من منتخب كبير! الطرف الأول في نهائي كأس القارات. عليكم مواصلة إسعاد تشيلي وصناعة التاريخ. هيا تشيلي”.

كما نشر حساب رئيسة البلد اللاتيني صورة لها رفقة وزير الداخلية والأمين العام للرئاسة إلى جانب العديد من موظفي وزارة المالية وهم يحتفلون بسعادة بالغة بانتصار بطل أمريكا الجنوبية على نظيره بطل أوروبا.