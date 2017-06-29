اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تحذيرات البيت الأبيض للرئيس السوري بشار الأسد التي قال فيها أن السلطات السورية تعد لهجوم كيميائي جدية.

وقال جوتيريش للصحفيين قبيل لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون في مقر المنظمة الأممية في نيويورك حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم /الأربعاء/ “أعتبرها تحذيرات جدية للغاية، واعتقد أنه من المفيد الإصغاء إليها”.

وكان البيت الأبيض قد قال الاثنين الماضي على لسان الناطق باسمه، إن الرئيس السوري بشار الأسد يعد لهجوم كيميائي جديد، وهدد بأن يكون الرد الأمريكي قاسيا في حال حدوثه.

من جانبها، نفت دمشق الاتهامات الموجهة إليها، فيما صرح الكرملين بأنه اطلع على بيان البيت الأبيض حول هجوم كيميائي جديد محتمل في سوريا، ولكنه لا يعرف على أي أساس أثيرت هذه الاتهامات.