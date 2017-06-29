بعد تجديد إعارته لاتحاد جدة: الزمالك يمدد عقد كهربا2017-06-29 01:56:28
وافق مجلس إدارة الزمالك أمس الأربعاء، على تمديد عقد محمود كهربا، لاعب الفريق المعار إلى اتحاد جدة، لمدة موسم إضافي، مقابل مليوني و300 ألف دولار، لمدة موسم، بناءً على رغبة كهربا في العودة إلى الدوري السعودي.
وطلب رئيس الزمالك من مسؤولي الشئون القانونية بالنادي الأبيض، وضع بند في العقد ينص على أن في حال عدم تلقي الزمالك مستحقاته من بيع كهربا في المواعيد المحددة، تصبح الصفقة لاغية، ويستعيد النادي المصري لاعبه على الفور وبطاقته الدولية، كما تصبح حينها النقود التي حصل عليها الزمالك من قبل حقًا له.
ويواصل الفريق الأبيض مفاوضاته لضم إسلام محارب لاعب سموحة لدعم فريق كرة القدم.
ومن جهة أخرى، حدد نادي الزمالك على موقعه مساء الأربعاء مواعيد تدريبات أكاديميات كرة القدم بالنادي.
وأكد محمد رأفت عطية رئيس أكاديميات كرة القدم بنادي الزمالك أن التدريبات ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت بداية من الساعة السابعة للأعضاء من مواليد 2006 وحتى مواليد 2012 والساعة الثامنة لغير الأعضاء مواليد 2002 وحتى مواليد 2012 ومن الساعة التاسعة للأعضاء من مواليد 1997 وحتى مواليد 2005.
وأضاف رئيس أكاديميات الزمالك أن رسوم الاشتراك الشهري للأعضاء 150 جنيها ولغير الأعضاء 300 جنيه.
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