قرر حلمي النمنم وزير الثقافة، فتح جميع المتاحف التابعة للوزارة، اليوم الخميس، للجمهور مجانا، ضمن احتفالات الوزارة بذكرى 30 يونيو، ومشاركة قطاعات الوزارة جماهير الشعب أفراحهم في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

وقال وزير الثقافة، في بيان له مساء الأربعاء، “إن 30 يونيو ذكرى عزيزة على المصريين جميعا، استكملت أهداف ثورة 25 يناير نحو تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية”.

كانت دار الأوبر (أحد القطاعات التابعة لوزارة الثقافة)، أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ستحتفى بجماهير ثورة 30 يونيو، وتفتح أبوابها مجانا، بعد غد الجمعة، في إطار خطة وزارة الثقافة لمشاركة الشعب فرحته بالأعياد والمناسبات الوطنية والدينية.

ومن المقرر أن تقيم الدار، بهذه المناسبة الوطنية، بالتنسيق مع قطاعات الثقافة، احتفاليه ضخمه، يشارك فيها باقة من ألمع النجوم والفنانين والأدباء والمثقفين يتخللها أغاني وقصائد شعرية وندوات ثقافية وعروض فنية.

يذكر أن مراكز وبيوت وقصور الثقافة في مختلف المحافظات تقيم احتفالات جماهيرية مماثلة تقدم خلالها فرق الفنون الشعبية أقوى العروض، ويستلهم الأدباء والمثقفون في محاضراتهم وندواتهم خطط وأهداف الثورة، وما تحقق منها حتى الآن، وحجم التحديات التي مازالت تواجهها، من اجل الاستجابة لطموحات الشعب وتحقيق أحلامه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.