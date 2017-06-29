قام جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية بحملات مكثفة طوال أيام العيد من أجل التأكد من التزام دور العرض بالتصنيف العمري، وتم تحرير أكثر من 15 محضرا لدور العرض التي سمحت بدخول من لا ينطبق عليهم التصنيف المصرح به وهي دور عرض “ميامي وكوزموس وليدو ورينساس وسط المدينة وسينما الهرم ومترو و نايل سيتي”.

واتهم دكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة، في تصريح له الأربعاء، دور العرض المخالفة بالتحايل من أجل تحقيق مكسب سريع ضاربين بعرض الحائط مسؤوليتنا جميعا عن حماية النشء والمراهقين .. مشيرا إلى أن المسئولية الأولى تقع على عاتق الأسره التي لا تلقي بالا لما يمكن أن يكتسبه النشء من محاكاة لما يرونه علي الشاشة، مؤكدا أن التصنيف العمري هو أداه استرشادية للأسرة لكي تتوجه إلى الأفلام التي تتناسب مع إعمار أطفالها.