أكدت فرنسا مجددا الأربعاء، على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق للسكان المتضررين في سوريا التي تشهد حربا أهلية منذ عام 2011.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل هو التزام بموجب القانون الدولي ويمثل أولوية بالنسبة لفرنسا أكد عليها مؤخرا رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون.

وأشار المتحدث إلى الزيارة التي قام بها وزير أوروبا والشئون الخارجية جون ايف لودريان إلى موسكو في 20 يونيو و التي تم خلالها بحث هذه المسألة بشكل مطول، مضيفا أن بلاده تأمل في مساهمة روسيا بفاعلية في إيصال المساعدات لكل السكان المحتاجين.

وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة العليا للمفاوضات السورية تمثل بالقدر الكافي المعارضة للتفاوض مع ممثلي النظام السوري، أجاب المتحدث بأن بيان جنيف والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي يمثلان الإطار الذي يتم الرجوع له في المحادثات السورية ويحددان بوضوح الأطراف المشاركة في المفاوضات والمتمثلة في المعارضة والنظام السوري.

وأشار، في هذا الصدد، إلى دعم الرئيس ايمانويل ماكرون لمنسق اللجنة العليا للمفاوضات رياض حجاب خلال اللقاء الذي جمع بينهما في باريس يوم 30 مايو الماضي.

وعما إذا كانت فرنسا تعتبر القوات الموالية للنظام والميليشيات الشيعية حلفاء في مكافحة الإرهاب، أكد المتحدث أن بلاده تعمل مع حلفاءها في إطار التحالف الدولي ضد “داعش” وأن القوات السورية الموالية (للنظام) والميليشيات المشار إليها ليست جزءا منها.