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السيسي يبحث مع العاهل السعودي هاتفيا دعم العلاقات وقضايا المنطقة
السيسي و الملك سلمان

السيسي يبحث مع العاهل السعودي هاتفيا دعم العلاقات وقضايا المنطقة

2017-06-29 00:16:53
أ ش أ

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي وسبل تدعيم العلاقات المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الزعيمان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين، والعمل على مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية.

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