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القوات المسلحة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية
اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

القوات المسلحة تنعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية

2017-06-29 00:14:39

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية والذي وافته المنية /الأربعاء/ - إثر حادث انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوى القاهرة - الإسكندرية.

وتقدمت القوات المسلحة – في بيان مساء الأربعاء - بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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