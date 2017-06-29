أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتخاب مصر عضوا في المجموعة الخامسة التي تضم أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ضمن انتخابات المجلس التنفيذي لمفوضية علوم البحار، وذلك على هامش الاجتماعات التي بدأت يوم ٢٠ يونيو الجاري وتختتم أعمالها الخميس، بقر منظمة اليونسكو بباريس.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، إلى أنه يمثل مفوضية علوم البحار 148 من الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة، وتمت إجراءات انتخابات أعضاء اللجان التنفيذية للمجلس والبالغ عددها خمس مجموعات تقوم بإدارة شئون علوم البحار والمحيطات على مستوى العالم.

وأوضح البيان أنه مثل مصر وفدا برئاسة الدكتور جاد القاضي رئيس معهد علوم البحار والمصايد وعضوية كل من الدكتور محمد سعيد الأستاذ بالمعهد ورئيس اللجنة الأفريقية لعلوم البحار والدكتورة أماني السقيلي والدكتور طارق الجزيري بالمعهد، مشيرا إلى أنه شارك في أعمال الانتخابات والتنسيق للاجتماعات الدكتورة هدى عمر من المكتب الدائم لمصر في اليونسكو.

يذكر أن مصر تم انتخابها رئيسا للجنه الأفريقية لعلوم البحار أثناء الاجتماع الرابع الذي عقد في الإسكندرية مارس الماضي واستضافه معهد علوم البحار برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.