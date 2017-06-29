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لافروف: "الناتو" يبتعد عن الحوار مع روسيا
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف: "الناتو" يبتعد عن الحوار مع روسيا

2017-06-29 00:07:51
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة اجتماع الخبراء العسكريين من روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أن الناتو يبتعد عن الحوار.

وتطرق لافروف حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية /الأربعاء/ - إلى مسألة ضبط النفس الضرورية بخصوص تكديس الأسلحة على الحدود بين الناتو وروسيا، معلنا أن “التحالف كثف تواجده وبشكل متكرر في مناطق أوروبا، التي اتفقنا على عدم نشر قوات مسلحة فيها على أساس دائم”.

وأعرب عن استعداد موسكو للحوار، فضلا عن تنفيذ مبادرة رئيس فنلندا لتطبيع الوضع في المجال الجوي فوق بحر البلطيق، متابعا أن “مثل هذه المقترحات طرحناها قبل عام لكن زملاءنا في الناتو ليسوا في عجلة من أمرهم للنظر فيها”.

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