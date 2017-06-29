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حدث في مثل هذا اليوم 29 يونيو .. اكتشاف البنسلين
الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين

حدث في مثل هذا اليوم 29 يونيو .. اكتشاف البنسلين

2017-06-29 12:27:44

1928: العالم البريطاني: ألكسندر فليمينج (1881 1955) يعلن عن اكتشاف البنسلين.

1949:  القوات الامريكية تنسحب من كوريا معلنة انتهاء الحرب العالمية الثانية.

1949: حكومة جنوب افريقيا تبدأ تطبيق سياسة التمييز العنصري (الابارتهيد)، وتمنع الزواج المختلط.

1960: الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يأمر بتأميم مصفاة النفط التي تملكها الشركة الامريكية “تكساكو”.

1964: شقيقة فيدل كاسترو تفرّ من كوبا إلى الولايات المتحدة، وتبدأ حملة إعلامية ضد شقيقها.

1965: الجيش الأمريكي يبدأ حرب التدخل في فيتنام يساعده جيش سايجون.

1971: وفاة ثلاثة رواد فضاء سوفييت خلال عودة مركبتهم “سويوز 2” الى الارض بعد رحلة استمرت 21 يوما دشنوا خلالها اول محطة فضائية مأهولة في التاريخ “ساليوت 1”.

1976: استقلال سيشل من الاستعمار البريطاني.

1992: اغتيال رئيس المجلس الاعلى للدولة في الجزائر محمد بوضياف.

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