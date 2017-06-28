أصيب 10 أشخاص بحالات اختناق فى حريق هائل شب فى بمخزن ومحل أحذية خلف صيدناوى وسط مدينة بنها انتقلت على الفور قوات الحماية المدينة وتم السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية بلاغا بنشوب حريق بمحل احذية خلف صيدناوى للملابس انتقلت على الفور سيارات الاطفاء وتم اخماد الحريق وتبين نشوب النيران بمحل ” رمان ” للاحذية واسفر الحادث عن اختناق 10 اشخاص تم اسعاف 6 مصابين ونقل 4 اخرين الى مستشفى بنها الجامعى.

من جانبه اكد الدكتور يسرى السعيد مديرعام مستشفى بنها الجامعى انه قد تم استقبال المصابين وتم عمل اللازم لاسعافهم بناءً على توجيهات الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة برفع حالة الطوارئ فى اقسام المستشفى لاستقبال اى حالات مرضية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين.