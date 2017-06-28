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بالصور.. عزاء والدة سعد الصغير بشبرا
بالصور عزاء والدة سعد الصغير

بالصور.. عزاء والدة سعد الصغير بشبرا

2017-06-28 23:35:05
متابعات

بدأ مساء اليوم الأربعاء، عزاء والدة الفنان الشعبي سعد الصغير، في منطقة شبرا الخيمة.

وحضر لتقديم العزاء كل من المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، والمطربان أوكا وأورتيجا، في سرادق تم تجهيزه أمام منزله بمنطقة شبرا الخيمة، بحضور المطرب وإخوته وأبنائه لاستقبال المعزين.

يذكر أن الفنان الشعبي سعد الصغير قد انهار من البكاء خلال تشييع جنازة والدته، التي توفيت فجر اليوم الأربعاء، بعد مرورها بأزمة صحية حادة، حيث خرج الجثمان من أحد مساجد حي شبرا.

وحضر الجنازة عدد من الفنانين الشعبيين، وأصدقاء سعد الصغير، الذي ظهر منهارا بجوار جثمان والدته، وهو يقرأ القرآن.

كان سعد الصغير، قد أعلن اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، عن وفاة والدته صباح اليوم، إثر دخولها المستشفى لتعرضها لوعكة صحية.

ونشر الفنان سعد الصغير، صورة لوالدته من على سرير المرض، داخل إحدى المستشفيات، معلقا عليها :”توفت الى رحمة الله تعالى أمى، ربنا يرحمها يارب”.

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