داعبت المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، المصورين الذين كانو فى انتظارها، صباح يوم الجمعة 23 يونيو، خارج فندق ” Royal Monceau ” الذى تقيم فيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، قامت بعمل مجموعة من أوضاع اليوجا، وهى الرياضة المفضلة لها، وقد التقطها المصورين بكاميراتهم، ويمثل هذا جزء من شخصية سيلين ديون التي تتعامل بعفوية وبخفة الظل.

وأكدت المطربة العالمية أن هذه الرياضة هي سبب نشاطها وشبابها الدائم، وكانت ترتدى جاكت قصيرا باللون الأبيض وبنطلون فضفاضا أسود اللون، بينما كانت نظارتها “OVERSIZE”، وذلك عندما كانت تمارس تمارين اليوجا.