حققت البورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري مكاسب بلغت نحو 6ر38 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4ر693 مليار جنيه مقابل 8ر654 مليار جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 9ر5 في المائة.

وذكر التقرير الربع سنوي للبورصة المصرية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 09ر3 في المائة ليبلغ مستوى 13396 نقطة ، فيما كان الارتفاع أكثر بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ ليقفز بنحو14 في المائة ليبلغ مستوى 649 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 67ر13 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 1509 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض اجمالي قيم التداولات خلال الثلاثة شهور لتبلغ نحو6ر79 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول نحو 050ر16 مليار ورقة منفذة على 462ر1 مليون عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3ر105 مليار جنيه وكمية تداول 581ر21 مليار ورقة منفذة على 072ر2 مليون خلال الربع السابق له.

وفيما يتعلق ببورصة النيل ، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 3ر128 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 130 مليون ورقة منفذة على 647ر18 مليون عملية خلال الربع الثاني.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 85ر89 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15ر10 في المائة خلال 3 شهور.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين ، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 04ر69 في المائة من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23ر21 في المائة ، والعرب على 73ر9 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 738ر3 مليار جنيه خلال الربع الثاني، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 61ر84 مليون جنيه ،وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غيرالعرب قد سجلت صافي شراء قدره 914ر6 مليار جنيه منذ بداية العام ، بينما سجل العرب صافي شراء 74ر129 مليون جنيه خلال نفس الفترة ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 42ر47 في المائة من المعاملات بالبورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58ر52 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 177ر1 مليار جنيه ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وفي سوق السندات بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات خلال الربع الثاني نحو 927ر6 مليار جنيه ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهور 020ر7 مليون سند تقريبا.