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وفاة زوج الفنانة عفاف راضي
عفاف راضي

وفاة زوج الفنانة عفاف راضي

2017-06-28 23:19:17

توفي زوج الفنانة المصرية عفاف راضي الدكتور كمال الدين عبدالرحيم.

مي الابنة الكبرى للفنانة عفاف راضي أعلنت عبر حسابها الخاص عبر «فيس بوك» وفاة والدها وكتبت: «توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور كمال عبدالرحيم».

صلاة الجنازة على الراحل أقيمت بمسجد مصطفى محمود، وقامت الفنانة نادية مصطفى بتعزية الفنان عفاف راضي لوفاة زوجها.

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