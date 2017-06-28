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حجازي: ظهور قناديل البحر أمر طبيعي ولا خطورة على المصطافين
اكبر قنديل بحر

حجازي: ظهور قناديل البحر أمر طبيعي ولا خطورة على المصطافين

2017-06-28 23:21:36

قال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن ظاهرة انتشار قناديل البحر أمر طبيعي جدًا دون خطورة تستدعي غلق الشواطئ المدينة معتبرا ان ما يتم تداوله من شائعات حول هذا الموضوع، يضر بالسياحة الشاطئية الداخلية التي يتم الاعتماد عليها.

وأكد “حجازي” أن قناديل البحر تظهر كل عام ولكن دون أي خطورة على المصطافين، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة لم تتلق أي بلاغات بخصوص ظهور أي منها بشواطئ الإسكندرية.

وأشار إلى أنه قام بإرسال خطابات للبيئة والمعهد القومي لعلوم البحر بشأن ظهور قناديل البحر السامة في سواحل البحر المتوسط، للتعامل مع الأمر.

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