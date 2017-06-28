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الجيش الليبي يتهم النظام السوداني بزعزعة الاستقرار في ليبيا
أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي

الجيش الليبي يتهم النظام السوداني بزعزعة الاستقرار في ليبيا

2017-06-28 23:19:46

أعلن العقيد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، اليوم ، أن النظام السوداني متورط في زعزعة الاستقرار بليبيا.

وأضاف المسماري- في مؤتمر صحفي اليوم: أن السودان أنشأ بالتعاون مع قطر وتركيا غرفة عمليات لتصدير السلاح للميليشيات المتواجدة في غرب البلاد.

وأشار إلى أن الجيش لديه وثائق تثبت تورطهم في ذلك وأنهم بصدد تقديم هذه الوثائق إلى دول الجوار وغيرها، قائلا إن النظام السوداني يشكل خطرا على دول الجوار.

يأتي هذا بعد اتهام الناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال عثمان، المشير خليفة حفتر بدعم حركات المعارضة السودانية.

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