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منال سلامة من العين السخنة: مفيش قناديل
منال سلامة وزوجها عادل أديب

منال سلامة من العين السخنة: مفيش قناديل

2017-06-28 23:10:26

نشرت الفنانة منال سلامة عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”، صورة مع زوجها المخرج عادل أديب، ظهرا فيها على أحد شواطئ العين السخنة.

دعت منال سلامة أصدقاءها ومحبيها بالذهاب للعين السخنة، نافية لهم وجود قناديل هناك.

منال سلامة وزوجها عادل أديب

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