 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 12:05 صباحاً
روابط سريعة
إسرائيل تقصف مجددا مواقع للجيش السوري بالقنيطرة
قصف حلب - سوريا

إسرائيل تقصف مجددا مواقع للجيش السوري بالقنيطرة

2017-06-28 23:02:52

أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم /الأربعاء/ بأن الجيش الإسرائيلي قصف مجددا مواقع للجيش السوري بالقنيطرة السورية، ردا على سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في تغريدة عبر “تويتر” إنه تم قصف مدفع هاون تابع للجيش السوري في شمال هضبة الجولان.

وهذا هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي تقوم فيها إسرائيل بقصف مواقع للجيش السوري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3