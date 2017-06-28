أفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم /الأربعاء/ بأن الجيش الإسرائيلي قصف مجددا مواقع للجيش السوري بالقنيطرة السورية، ردا على سقوط قذائف على هضبة الجولان المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في تغريدة عبر “تويتر” إنه تم قصف مدفع هاون تابع للجيش السوري في شمال هضبة الجولان.

وهذا هي المرة الثالثة خلال أقل من أسبوع التي تقوم فيها إسرائيل بقصف مواقع للجيش السوري.