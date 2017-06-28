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زينة تطلق مسابقة للفوز بأحد فساتين "ليلى" بـ "لأعلى سعر"
زينة

زينة تطلق مسابقة للفوز بأحد فساتين "ليلى" بـ "لأعلى سعر"

2017-06-28 23:03:41

اطلقت الفنانة زينة مسابقة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” و”فيس بوك”، والفائزة ستحصل على فستان من الفساتين التي ارتدتها “ليلى” التي جسدتها في مسلسل “لأعلى سعر”.
وسؤال زينة هو: كم مرة رددت فيها ليلي جملة “هو انت مش عارف أنك أغلى حاجة فى حياتى ولا إيه”؟ وهي الجملة التي علقت مع الناس وقامت بترديدها أكثر من مرة في المسلسل.

وتحصل صاحبة الإجابة الصحيحة على أى فستان تختاره من فساتينها التي ارتدتها فى مسلسل “لأعلى سعر”، والمسابقة ستظل مستمرة حتى يوم 9 يوليو المقبل.

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