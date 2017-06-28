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إصابة نحو 80 شرطيا مغربيا في أعمال عنف بالحسيمة
مظاهرات في المغرب - اشتباكات في المغرب

إصابة نحو 80 شرطيا مغربيا في أعمال عنف بالحسيمة

2017-06-28 23:06:53

أصيب نحو ثمانين شرطيا بجروح فى اليومين الأخيرين فى مواجهات مع متظاهرين بشمال المغرب، فى حين لم تعرف حصيلة الإصابات المحتملة بين المتظاهرين حتى اليوم الأربعاء.

وقال مصدر فى السلطة المحلية لفرانس برس، إن خمسين عنصرا من قوات الأمن المغربية أصيبوا بجروح يوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر فى المغرب، فى مواجهات بمدينة الحسيمة معظمهم أصيبوا برشق حجارة.

كما أصيب 29 شرطيا آخر فى مواجهات يوم الثلاثاء فى بلدة ايمزورين المجاورة فى حين ساد الهدوء الحسيمة مع تظاهرات قرع طناجر، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف المسؤول أن كافة الجرحى من الأمنيين غادروا المستشفى الاربعاء.. ولم تتوفر أية حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.. وتشهد هذه المنطقة حركة احتجاجات سلمية منذ ثمانية اشهر.

وأظهرت اشرطة فيديو نشرها أنصار الاحتجاج عبر شبكات التواصل الاجتماعى تدخلا عنيفا لقوات الأمن التى استخدمت الهراوات.

فى المقابل نددت السلط المحلية بـ “مجموعات بعضها من الملثمين استفزت ورشقت بالحجارة قوات الأمن”.

ويطالب المحتجون بالإفراج عن معتقلى “الحراك” الذى قام على خلفية مطالب تنموية تندد بـ “تهميش” المنطقة.

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