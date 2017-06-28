يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات نادي السينما الأفريقية، والتي تقام في السبت الأول من كل شهر، وينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث يعرض هذا الشهر فيلم “مولانا” ، كما يعرض فيلم كاميروني قصير، وذلك في السابعة من مساء السبت 1 يوليو بقاعة سينما الهناجر

فيلم “مولانا” مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير ابراهيم عيسي، والتي تحمل نفس الاسم وحققت نجاحا كبيرا، وطبعت عدة طبعات، ويحضر عرض الفليم المخرج مجدي أحمد علي مخرج الفيلم ، والفنان عمرو سعد بطل الفليم، والدكتورمحمد العدل منتج الفيلم .

كا يشهد عرض الأفلام السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر الدولي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية .