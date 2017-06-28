 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 11:59 مساءً
روابط سريعة
فيلم "مولانا" بسينما الهناجر السبت القادم
عمرو سعد فيلم مولانا

فيلم "مولانا" بسينما الهناجر السبت القادم

2017-06-28 22:56:38
رهام محمود

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات نادي السينما الأفريقية، والتي تقام في السبت الأول من كل شهر، وينظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث يعرض هذا الشهر فيلم “مولانا” ، كما يعرض فيلم كاميروني قصير، وذلك في السابعة من مساء السبت 1 يوليو بقاعة سينما الهناجر

فيلم “مولانا” مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير ابراهيم عيسي، والتي تحمل نفس الاسم وحققت نجاحا كبيرا، وطبعت عدة طبعات، ويحضر عرض الفليم المخرج مجدي أحمد علي مخرج الفيلم ، والفنان عمرو سعد بطل الفليم، والدكتورمحمد العدل منتج الفيلم .

كا يشهد عرض الأفلام السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية،  عزة الحسيني مديرة مهرجان الأقصر الدولي، ويعقب عرض الأفلام ندوة يديرها المخرج أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3