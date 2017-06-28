وجه وزير خارجية فنزويلا، صامويل مونكادا، انتقادات حادة لصمت بعض دول العالم لحادث الاعتداء باستخدام طائرة مروحية على مقر المحكمة العليا و وزارة الداخلية الفنزويلية.

وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/ - أن وزير خارجية فنزويلا انتقد بشدة على وجه التحديد كلا من “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، لتجاهل هذا الاعتداء”.

وكانت حكومة فنزويلا وصفت الحادث بأنه “إعتداء إرهابي” حيث قام قائد المروحية التابعة للشرطة بإطلاق 15 قذيفة على مبنى الداخلية وإلقاء قنابل يدوية على مبنى المحكمة العليا، فيما لم يسفر الحادث عن سقوط أية ضحايا في الأرواح.

على صعيد متصل .. رفض زعماء المعارضة في فنزويلا الرواية التي تسوقها الحكومة للحادث واصفين ماحدث بإنه “حادث مدبر بغرض تحويل أنظار العالم عن المساعى التي يقوم بها الرئيس نيكولاس مادورو، لإعادة كتابة دستور البلاد”.