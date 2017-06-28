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إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني

إسرائيل تقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية

2017-06-28 22:56:07

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا فلسطينيا زعمت أنه أطلق النار عليها بالضفة الغربية.

وذكرت شبكة /إيه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أن الحادث وقع أثناء قيام القوات الإسرائيلية بالبحث عن أسلحة في مدينة الخليل.

ولم تتطرق الشبكة الأمريكية إلى أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد .

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