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شاهد.. مصر تبعث من جديد في ذكرى ثورة 30 يونيو
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

شاهد.. مصر تبعث من جديد في ذكرى ثورة 30 يونيو

2017-06-28 23:11:41
كتب - متابعات

بث الموقع الرسمي لوزارة الدفاع برومو لفيديو مصر تبعث من جديد وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبين المقطع الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في يونيو 2014 حتى الآن، بالإضافة إلي المشاريع القومية العملاقة التي تمت في عهده والتي تأتي في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

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