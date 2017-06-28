أكد استاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة قناة السويس، الدكتور محمود حنفي، عدم وجود صلة أو رابط بين ظاهرة انتشار قناديل البحر في الشواطئ المصرية وبين قناة السويس الجديدة، مؤكدًا أن لا توجد أي علاقة للقناة الجديدة، بالإضافة إلى عدم وجود أي برهان علمي قاطع يؤكد أن تلك الكائنات مرت عبر القناة الجديدة.

وقال في مداخلة لبرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن تلك الظاهرة ليست محلية أو إقليمية بل ظاهرة عالمية، موضحا أن تلك الظاهرة تعود لثلاثة أسباب، وهي: ارتفاع درجات الحرارة في العالم جراء ظاهرة الاحتباس الحراري، وزيادة معدلات التلوث في المياه الذي جعل هناك نوع من توافر الغذاء لتلك الكائنات، بالإضافة إلى عمليات الصيد الجائر في البحار.