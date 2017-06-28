أطاح منتخب تشيلي بنظيره البرتغالي وفاز عليه بنتيجة 3/0 بركلات الترجيح في مباراة قبل نهائي بطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا.

انتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة سلبية 0/0 ولعبا المنتخبان وقت إضافي على شوطين، وكان منتخب تشيلي الأقرب لحسم المباراة في نهاية الشوط الإضافي الثاني عن طريقة هجمة خطيرة على مرتين ولكن تصدى القائم لتسديدة فيدال وبعدها القائم من متابعة لمهاجم تشيلي.

احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح وتمكن منتخب تشيلي من حسم النتيجة لصالحه بتسجيل ثلاثة ضربات ترجيحية، بينما أهدر لاعبي المنتخب البرتغالي ثلاثة ضربات، ويصعد تشيلي إلى المباراة النهائية للبطولة.

وينتظر تشيلي غدا المباراة الثانية بين ألمانيا والمكسيك لتحديد الطرف الثاني لنهائي كأس القارات 2017.