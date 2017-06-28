 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 12:08 صباحاً
روابط سريعة
تشيلي تطيح بالبرتغال وتصعد إلى نهائي كأس القارات
تشيلي

تشيلي تطيح بالبرتغال وتصعد إلى نهائي كأس القارات

2017-06-28 22:50:15

أطاح منتخب تشيلي بنظيره البرتغالي وفاز عليه بنتيجة 3/0 بركلات الترجيح في مباراة قبل نهائي بطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا.

انتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة سلبية 0/0 ولعبا المنتخبان وقت إضافي على شوطين، وكان منتخب تشيلي الأقرب لحسم المباراة في نهاية الشوط الإضافي الثاني عن طريقة هجمة خطيرة على مرتين ولكن تصدى القائم لتسديدة فيدال وبعدها القائم من متابعة لمهاجم تشيلي.

احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح وتمكن منتخب تشيلي من حسم النتيجة لصالحه بتسجيل ثلاثة ضربات ترجيحية، بينما أهدر لاعبي المنتخب البرتغالي ثلاثة ضربات، ويصعد تشيلي إلى المباراة النهائية للبطولة.

وينتظر تشيلي غدا المباراة الثانية بين ألمانيا والمكسيك لتحديد الطرف الثاني لنهائي كأس القارات 2017.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3